Die wohl jüngste Wirtin des Landes

Seit mehr als einem halben Jahrhundert befindet sich das Traditionsgasthaus Mühlviertlerhof in Schwertberg fest in den Händen der Familie Geirhofer. Bis jetzt. Denn nun haben 23 Schüler der dritten Klasse der Tourismusschule Bad Leonfelden im Rahmen der Wirtschaftskammer-Kampagne „Schule macht Wirtshaus“ die Leitung über das Gasthaus übernommen. Eine von ihnen ist Sarah Goczall, die 18-Jährige aus Gaspoltshofen ist als „Head of Service“ für den reibungslosen Ablauf des Abends zuständig und Chefin über ihre Mitschüler: „Aber am nächsten Schultag schaut dann wieder alles ganz anders aus. Da ist es mit der Autorität dann wieder vorbei.“

Dass sie später einmal in der Tourismus- und Gastronomie-Sparte tätig sein werde, war für Sarah Goczall schon früh klar: „Ich liebe die Arbeit mit Menschen. Viele Gäste sind einfach immer für eine Überraschung gut und man lernt jeden Tag etwas Neues.“

Aktuell besucht die 18-Jährige den dreijährigen HFS-Zweig der Bad Leonfeldner Tourismusschule. Die für einen Abend begrenzte Leitung des Wirtshauses machen sie und ihre Mitschülerinnen Ana Eisenreich, Lajla Besic und Julia Ernst gemeinsam zum Thema ihrer Abschlussarbeit.

Nach der Schule will Sarah Goczall in der Branche bleiben und in einem der drei Gasthäuser in ihrem Ort eine Anstellung im Service finden. Später, wenn sie den Führerschein in der Tasche hat, möchte die Junggastronomin aber unbedingt ins Ausland. „Bis jetzt hat meine Mama immer gesagt, ich soll doch auch einmal daheim bleiben“, sagt Sarah Goczall. Elf Wochen Praktikum in Kärnten im Vorjahr waren ihre längste Gastronomieerfahrung außerhalb von Oberösterreich: „Aber das hat sich auch ein bisschen wie Ausland angefühlt, denn das Kärntnerische habe ich nicht immer verstanden.“

Mit einer Arbeitskollegin von damals, ihrer „Praktikumsmama“, hat die 18-Jährige noch heute regelmäßig Kontakt. Sie tauschen Erfahrungen aus und geben einander wichtige Ratschläge.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Oberösterreicher des Tages Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.