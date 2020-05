Die Normalität kehrt langsam in die Schule zurück. In den höheren Schulen findet ab heute in den Maturaklassen der Unterricht wieder statt. Einer, der sich besonders darüber freut, ist Franz Rührnößl. Der 61-Jährige leitet das BG/BRG Freistadt und ist Sprecher der oberösterreichischen AHS-Direktoren. „Die vergangenen Wochen haben uns viel abverlangt“, sagt er. „Die Lehrer waren mit ihren Schülern ständig online in Kontakt, jeder einzelne Jugendliche bekam individuelles