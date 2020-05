Deutsch und Sport: So bleiben Schüler fit

Zwei Lehramtsstudierende an der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz hatten eine Idee: Alexander Friedrich (25, Bild links) und Nico Kadane (20, Bild rechts) haben nach der coronabedingten Schließung der Schulen und der Unterbrechung ihres Praktikums an der Neuen Mittelschule Hartkirchen eine Website mit eigenen kostenlosen Übungen und Lernvideos auf die Beine gestellt. Beraten wurden sie von ihrer Praxispädagogin Katharina Enzesberger.

Auf www.lernplattform-donautal.at können Schüler ab der 1. Klasse NMS oder Gymnasium in ganz Österreich vom Engagement der beiden profitieren. Regelmäßig kommen neue Videos und Übungen dazu. Zehn bis 15 Minuten muss man sich pro Einheit Zeit nehmen.

Friedrich studiert die Fächer Deutsch und Geschichte, Kadane Deutsch und Sport. Bei den Übungen und Lernvideos konzentrieren sie sich vorerst auf Deutsch und Sport – auch „weil gerade in Corona-Zeiten mit dem Wegfall des Turnunterrichts Bewegung in der Freizeit besonders wichtig ist.“

Alexander Friedrich (25) und Nico Kadane (20) sind „Helden der Krise“. In dieser Initiative des Rotary Clubs Linz, unterstützt von anderen Rotary Clubs und den OÖN, werden Helden der Coronakrise vor den Vorhang geholt. Deren Engagement (in diesem Fall jenes von Alexander Friedrich und Nico Kadane) wird mit einem finanziellen Betrag von 1000 Euro anerkannt.

Eines steht für sie schon fest: „Wegen der großen Nachfrage werden wir die Plattform auch nächstes Schuljahr weiterführen.“

Alexander Friedrich ist in Pupping daheim. In Eferding hat er die Handelsakademie absolviert, an der Pädagogischen Hochschule ist er im sechsten Semester. Nico Kadane wohnt in Ottensheim und ist im vierten Semester. Das Studium läuft für sie derzeit über Distance Learning in Video-Konferenzen, auch die Prüfungen am Ende des Schuljahres laufen digital ab.

Gerne nimmt der Rotary Club Linz weitere Spenden entgegen, um möglichst viele Helden auszuzeichnen. Spendenkonto: AT56 2032 0321 0052 4622

