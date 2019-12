Der Vergessenheit entrissen

Sechs Jahre arbeitete Christoph Biebl an seinem ersten Buch. Jetzt sind in „Josef Schlegel: Jurist-Politiker-Mensch“ seine Erkenntnisse über einen fast vergessenen Landeshauptmann nachzulesen, der Oberösterreich in der Zwischenkriegszeit prägte. Auf dieses Thema stieß der 37-Jährige aus Linz, da er ohnehin ein Buch schreiben wollte. Dabei wurde er auf ein Projekt des Oberösterreichischen Landesarchivs aufmerksam. Auf einer Liste möglicher Themen stieß Biebl dann auf den Namen von Josef Schlegel. Dieser war ihm bis dahin kaum bekannt.

„Nach kurzer Recherche habe ich gemerkt, dass das nicht an mir gelegen ist“, sagt Biebl. „Über Schlegel sind sowohl online als auch in der Fachliteratur kaum Informationen zu finden.“ Umso begeisterter stürzte sich der Geschichtelehrer deshalb auf seine Aufgabe. „Schlegel war eine sehr interessante Person, er hat in einer Zeit großer politischer Uneinigkeit immer nach einem Konsens gesucht.“

Wann seine Leidenschaft für Geschichte ihren Anfang genommen hat, weiß Biebl nicht mehr genau. „Aber schon vor der Matura war mir klar, dass ich das Fach unterrichten möchte.“ Seit zwölf Jahren steht Biebl im Klassenzimmer, nicht nur in Geschichte, sondern auch in Katholischer Religion und Italienisch.

Er schätzt an seinem Beruf, mit jungen Menschen zusammenarbeiten zu können. „Es ist einfach sehr abwechslungsreich, und man kriegt wirklich viel von den Schülern zurück“, erzählt er. Sein Ziel ist es, auch in seinen Schülern eine Begeisterung für seine Unterrichtsgegenstände wachzurufen. „Wenn man dann merkt, dass die eigenen Bemühungen auf fruchtbaren Boden fallen, ist das immer eine große Freude.“

Auch privat taucht Biebl gern in die Geschichte ein und liest Bücher zu Themen, die ihn interessieren. Wenn er sich dann doch einmal seiner Berufung abwendet, dann meist für einen Krimi. Und wenn etwas mehr Zeit bleibt, geht er mit seiner dreijährigen Tochter und seiner Ehefrau auf Reisen.

