Der Seelsorger, Lehrer und Verwalter

Zwölf Jahre lang ist Abt Maximilian Neulinger als Vorsteher des Benediktinerstiftes Lambach schon im Amt. Nun wurde der 53-Jährige für eine weitere Amtszeit von zwölf Jahren gewählt. Sein Zuständigkeitsbereich ist vielfältig: Seelsorge (zusammen mit zehn Mitbrüdern), Verwaltung des Stiftes sowie Schulbetrieb mit rund 500 Schülerinnen und Schüler.

„Das Positive an dieser Vielfalt ist der bunte Mix an Aufgabenbereichen“, sagt Maximilian Neulinger. Die Arbeit entsprechend zu gewichten und die Existenz des Stiftes zu sichern, sei herausfordernd, aber der Abt sagt: „Man darf nicht den Fehler machen, zu glauben, man ist für alles der Experte. Es gibt Dinge, die muss man nicht machen oder können.“ Die Lernfähigkeit zu entwickeln, Hilfe anzunehmen, sei in allen Bereichen wichtig.

Die Absolventen der Maturaklassen des Realgymnasiums und der Handelsakademie sind bereits wieder in der Schule, und der Abt sagt: „Dass sich viele wieder auf die Schule freuen können, das ist eine der zahlreichen neuen Erkenntnisse, die wir aus der Coronakrise gezogen haben.“ „Eine eigene Erfahrung“ sei die Begegnung mit Sterbenden gewesen, denen er mit Atemschutzmaske und Handschuhen entgegentreten habe müssen. Die Zeit bisher haben der Orden und die Stiftsgemeinschaft gut überstanden. Die Coronazeit habe vielmehr das Leben in Klausur, das das Ordensleben ja auch präge, verstärkt. „Das hilft uns in dieser Situation“, sagt Abt Maximilian.

Derzeit plant das Stift auch verstärkt den Schritt ins Digitale, ein benediktinischer Onlinekurs wird vorbereitet. Darin werden unter anderem in Videoclips spirituelle Botschaften kommuniziert. „Das ist einmal ein Versuch, der unmittelbare Kontakt ist sicher besser, aber wir müssen auch die digitalen Formen versuchen“, sagt er. Neuem gegenüber sei er aufgeschlossen, schätze aber eine solide Basis dahinter: „Ich bewege mich gern in sicheren Bahnen, denke aber weiter darüber hinaus. Mir ist Geborgenheit wichtig, das gibt mir die Sicherheit, aus Gott heraus zu leben.“

Artikel von Roman Kloibhofer Lokalredakteur Innviertel r.kloibhofer@nachrichten.at