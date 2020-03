Dem „Essen auf Rädern“-Team in Sankt Veit geht das Personal aus. 80 Prozent der Fahrer gehören einer Risikogruppe an und dürfen nicht mehr arbeiten. Ehrenamtliche helfen aus. Der 17-jährige Julian Katzbeck ist einer von ihnen. Seit letzter Woche liefert er Pensionisten und Menschen in Quarantäne Mahlzeiten nach Hause.