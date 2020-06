Als im Jahr 1990 ihr Amtsvorgänger Herbert Kumpfmüller angelobt wurde, kam Nicki Leitenmüller in Lembach zur Welt.

Sie war das erste Kind ihrer Eltern, acht Jahre später kam noch ein Bruder dazu. Sie war ein umtriebiges Kind, lernte brav und absolvierte die Ausbildung zur Hauptschullehrerin für Englisch und Sport.

So wirklich unterrichtet hat sie aber nie. „Ich bekam sofort eine Anstellung in der Diözese“, was ihr offensichtlich mehr entsprach, als täglich in einem Klassenzimmer zu stehen.

Leitenmüller übernahm für die Katholische Jugend die Koordinierung aller Aktivitäten im Oberen Mühlviertel. Zugleich ließ sie sich zur Trauerbegleiterin ausbilden, als die sie für die gesamte Diözese speziell für Jugendliche eingesetzt wird.

Seit Jahren engagiert sich Leitenmüller in Lembach in der Musikkapelle als Klarinettistin, Saxophonistin und am Schlagzeug. Vor zehn Jahren gründete sie einen Jugendchor, der inzwischen als „Swinging Acts“ durch die Lande tourt und sogar schon in Rom einen vielbeachteten Auftritt hatte.

Das politische Engagement, dem sie sich seit voriger Woche in erster Linie verpflichtet fühlt, hat sie eigentlich schon lange gezeigt. Seit elf Jahren gehört die 30-Jährige der ÖVP-Fraktion an, vor fünf Jahren kam sie in den Lembacher Gemeinderat, und im Vorjahr fragten sie die Verantwortlichen, ob sie heuer das Bürgermeisteramt übernehmen wolle. Ihr Ja klingt logisch, weil sie schon immer bestrebt war, „meinen Ort mitzugestalten“. Am 29. Mai wurde sie von Bezirkshauptfrau Wilbrig Mitterlehner als jüngste Bürgermeisterin im Bezirk Rohrbach angelobt.

Der Rudolf-Kirchschläger-Preis, der ihr heuer verliehen wurde, bezeuge das Engagement getreu ihrem Motto „Der Mensch ist das Ziel jeder Politik“. Ihr Privatleben teilt Nicole Leitenmüller mit einem Polizisten. Ihr Partner ist in Lembach als Union-Obmann aktiv und stehe laut ihrer Aussage „hinter allem, was ich mache“.

Artikel von Bert Brandstetter