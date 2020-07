Sie trägt schwarze Flügel, gibt sich gutmütig und wohnt in Massen in einer gemütlichen „Stube“ im Mühlviertel. Die Rede ist von der Schwarzen Soldatenfliege, die wissenschaftlich charmanter Hermetia illucens genannt wird. Gerald Pötsch aus St. Martin im Mühlkreis züchtet sie in seiner Garage. Denn der frühere Unternehmensberater, der zuletzt einen Sportbekleidungshersteller managte, will das Fischefüttern revolutionieren.