Christian Thaller: Er läuft gegen Umweltkatastrophen an

Seit mehr als vier Monaten wüten die Flammen in Australien und vernichten alles, was ihnen in die Quere kommt. „Als ich die Bilder von den verletzten Koalas sah, zuckte ich zusammen. Ich wusste, ich muss helfen“, sagt Christian Thaller, Kreativmanager des oberösterreichischen Sportunternehmens Runtastic. Kurzerhand holten er und seine Arbeitskollegen gemeinsam mit dem Runners Store Linz den internationalen Spendenlauf „Relief Run“ am Sonntag nach Linz.

Zwei Herzen schlagen in der Brust des 48-Jährigen aus Kremsmünster: ein österreichisches und ein australisches. Nach Abschluss seines Publizistik-Studiums in Salzburg zog es Christian Thaller in Richtung Südhalbkugel. Vier Jahre lang lebte er in Australien. „Meine Freundin bekam einen Job in Down Under, ich nicht. Ich nahm jeden Nebenjob an, den ich bekommen konnte“, sagt Thaller „Meist war ich Statist in Werbespots. Als einziger Österreicher unter lauter surfbegeisterten Australiern wurde immer ich für die Surfer-Rollen in Werbesendungen gecastet.“

Zurück in Linz machte sich Christian Thaller selbstständig und gründete eine Kreativagentur. „Anfangs brauchte ich Nebenjobs, um mich über Wasser halten zu können, darum begann ich bei Runtastic zu arbeiten.“ Der Nebenjob nahm immer mehr Zeit in Anspruch, bis sich daraus eine Fixanstellung entwickelte. 2012 begann Thaller seine Arbeit als „Head of Creative Projects“. Als Kreativmanager macht er seine Berufung zum Beruf: „Mit allem, was ich mache, möchte ich die Welt ein Stück weit besser und schöner machen. Wenn ich dabei andere motivieren kann, ist das das Schönste für mich.“

Beim Sportunternehmen macht sich Thaller für Umweltprojekte stark. So rief er auch eine sportliche Spendenkampagne zur Rettung der Ozeane ins Leben. Zwei Millionen Menschen nahmen weltweit teil und sammelten Geld für die Reinigung der Weltmeere. Am Sonntag wird beim Spendenlauf auf der Linzer Donaulände wieder für die Umwelt gesammelt.