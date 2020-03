Bullis sind seine Babys

Es hört sich an wie das gequälte Jodeln eines Kurzatmigen. Die schwachen, an- und abschwellenden Lebenszeichen kommen aus dem Halbdunkel eines hallenartigen Raumes in einem Vierkanthof in Dietach. Kurzes Verstummen, dann wieder die bemühten Laute. Ein neuer Versuch. Endlich! Ein sonores Brummen, und das blecherne Gesicht mit den runden Glasaugen rückt dem Tageslicht näher. Für sein Alter sieht er blendend aus. Die grau-weiße Erscheinung ist Jahrgang 1950, da verzeiht man, wenn einer nicht sofort in die Gänge kommt.

Dafür läuft sein Besitzer auf Hochtouren, der das betagte Gefährt als VW T1 vorstellt, zu dem der Volksmund Bulli sagt. Vor 70 Jahren, am 8. März 1950, begann die Serienproduktion des Transporters im Volkswagenwerk in Wolfsburg. "Vom ersten Modell gab es 8059 Exemplare, davon wurden 22 mit Original-Typenschein nach Österreich geliefert", erklärt der 53-jährige Christian Haslinger. Der Steyrer wirkt wie ein wandelndes Bulli-Lexikon, das sich selbst umblättert.

Das Sondermodell „Samba“ wurde vor der Verschrottung bewahrt. Bild: Volker Weihbold

Ein "Samba" mit Durchblick

Er kennt jede Schraube, jedes Detail, jede Ausführung. Das augenfälligste Merkmal der Objekte der Begierde: die geteilte Windschutzscheibe. Bei seinen Schatzkammern, in denen rund 30 Bullis parken, fährt der Sammler in einem prächtigen VW-Bus vor. Das "Samba" genannte Sondermodell aus dem Jahr 1963 mit Faltschiebedach und Chromleisten gewährt mit nicht weniger als 23 Fenstern den Passagieren den Durchblick. Mit den Farben nimmt es der Fahrer genau: "Das ist der Farbcode L53L73, unten siegelwachsrot, oben kastanienbraun."

Ein Tachometer, der bei 80 endet Bild: Volker Weihbold

Zu seiner Obsession kam der Oberösterreicher auf zwei Rädern. Als Jugendlicher war er ambitionierter Radrennfahrer, der etwas Geld verdiente, indem er für die Firma "Otto Wolf Fahrzeug- und Maschinenhandlung" in Steyr Drahtesel reparierte. Dort stand, meist unbewegt, ein T1 Baujahr 1953 in der Garage, den er später benutzte, wenn etwas zu holen war. Das 24,5-PS-Vehikel wurde zur ersten großen Liebe. "Mir hat die Form gefallen, die geteilte Scheibe, dieser lustige Blick", erinnert sich Haslinger. "Mein Vater hat gewusst, dass mir der Spaß macht, und den Wagen 1987 um 13.500 Schilling für mich gekauft."

Im Rücken kann der Motor entzücken. Bild: Volker Weihbold

Winker statt Blinker

Der Transporter war allerdings Anfang der 1970er Jahre mit Brems- und Blinklichtern nachgerüstet worden. Haslinger schwebte aber vor, seinen Erstling in dessen ursprünglichen Auslieferungszustand zurückzuversetzen, ihm wieder die taubenblaue Lackierung zu verpassen. Mit einem jungen Techniker der Landesregierung – "ein VW-Käfer-Freak" – durchforstete er das Kraftfahrgesetz, um die größte Hürde zu nehmen: statt der blinkenden Richtungsanzeiger die originalen Seitenwinker zu verwenden. Nach Monaten kam die Sondergenehmigung aus Wien, dass er den Bulli legal fahren darf, laut Bescheid allerdings nicht nächtens und nur zur Instandhaltung des Fahrzeugs.

Der Alte (1959), der Besondere (1963) und der Ersterworbene (1953) Bild: Volker Weihbold

Durch die Schrauberhände des Steyrers sind seither 400 bis 500 Bullis gegangen, um sie auszuschlachten oder zu restaurieren. Die meisten erwarb er in den 1990er Jahren, vielen ersparte er die Verschrottung. Damals ging so eine Rostlaube auf Rädern schon einmal gegen eine Kiste Bier her. Mit dem Kultstatus, der dem Bulli als Familienkutsche, Wirtschaftswunder-Lastesel und Hippie-Karosse ans Blech geheftet wurde, stiegen jedoch die Preise. So locker Haslingers Zunge sitzt, wenn es um Felgen, Ventile, Getriebe, Lüftungsschlitze, Hup- oder Stoßstangenformen geht – wenn sich Fragen um den Wert der Raritäten drehen, verstummt er. Diverse Kaufbörsen im Internet verraten, dass sechsstellige Summen keine Seltenheit sind.

Ums Geld geht es dem Steyrer nicht. "Das ist mein Hobby. Die Bullis sind meine Babys. Familie habe ich keine", sagt Haslinger, der an der Linzer Uni das Lehramtsstudium Mathematik und Physik abgeschlossen hat. Unterrichtet hat er nie. Da sind ihm die Autos dazwischengekommen. Um neben dem Studium etwas zu verdienen, ließ er sich zum Fahrlehrer ausbilden. Heute ist er Fahrtechniktrainer.

Die Felgen von Haslingers Bullis sind spiegelblank poliert. Bild: Volker Weihbold

Ein 1950er zum 40er

Den weiß-grauen Bulli hat er sich zum 40. Geburtstag geschenkt, obwohl er bereits einen 1950er hatte, der ein rostiges Dasein fristet. "Der ist nicht schlecht beieinander, das schaut nur so aus", sagt Haslinger. Er sehnte sich aber nach einem fahrenden 1950er, "die waren wie Nadeln im Heuhaufen". Über eine Website wurde er in Barcelona fündig. Die meisten seiner Bullis sind angemeldet und fahrbereit. Berufsbedingt ist die Zeit knapp bemessen, um sie zu bewegen. Haslinger sieht sie aber gerne auch nur an. Weil sie so schön sind, seine Babys.

Er-Volkswagen, eine Historie in T

Von Clemens Schuhmann

T1

Am Anfang stand eine hastig hingeworfene Skizze in einem Notizbuch: 1947 zeichnete der niederländische VW-Importeur Ben Pon mit wenigen Strichen einen Transporter – die Ur-Definition eines kompakten Nutzfahrzeuges mit maximaler Raumausnutzung. Die Pon-Zeichnung gilt als Initialzündung für den VW T1, den Ur-„Bulli“. Das Konzept war einfach: Fahrer weit vorne, Boxermotor im Heck – und dazwischen viel Platz.

Der VW T1 wurde von 1950 bis 1967 gebaut. Bild: VW

Am 8. März 1950 rollte der erste T1 vom Band, die Geburtsstunde einer Legende. Der Bulli war super praktisch und er bewährte sich aufgrund seiner unübertroffenen Vielfalt als Helfer in der Not der Nachkriegsjahre sowie in weiterer Folge als Freizeitfahrzeug. Nach 1,8 Millionen Stück war 1967 Schluss.

T2

Evolution statt Revolution – das war das Motto der zweiten Generation ab 1967. Der T2 entwickelte sich von Beginn an zum Verkaufsschlager und hielt den Konzern in einer schwierigen Zeit (Ölkrise, Käfer näherte sich seinem Ende) über Wasser. Der VW T2 war optisch und technisch deutlich weiterentwickelt, am auffälligsten war die frisch gestaltete Frontpartie mit der einteiligen, gewölbten Windschutzscheibe.

Der T2 hielt VW in schwierigen Zeiten (Ölkrise) über Wasser. Bild: VW

Zudem gab es innen mehr Platz – sowohl für die Passagiere als auch für das Ladegut. Deutlich verbessert wurden darüber hinaus das Fahrwerk und die Bremsen. Die deutsche T2-Fertigung lief 1979 nach 2,7 Millionen Einheiten aus, in Brasilien lief die Produktion bis 2013.

T3

Der VW T3, der eckigste „Bulli“ aller Zeiten, war Innovationsträger und schrieb Modellgeschichte: Der ab 1979 produzierte T3 war der erste „Bulli“, den es auch mit wassergekühlten Motoren, mit (Turbo)Dieseltriebwerken, mit dem Allradantrieb „syncro“ und als Versionen „California“ und „Multivan“ gab. Der VW T3, der auch für den Übergang vom klassischen Bulli zum modernen Transporter steht, bot dank der Einzelradaufhängung Pkw-ähnliche Fahreigenschaften.

Ab 1985 gab es den VW T3 mit dem Allradantrieb „syncro“. Bild: VW

Das Thema Personentransporter wurde im T3 neu interpretiert – mit dem Modell „Caravelle Carat“, das eckige Doppelscheinwerfer und vier Einzelsitze samt Tisch im Fond aufbot. 1992 endete die Fertigung.

T4

1990 revolutionierte VW mit dem T4 die Transporterwelt. Nach 40 Jahren und drei Generationen wurde das erfolgreiche Konzept auf den Kopf gestellt. Der Motor wanderte ebenso wie der Antrieb nach vorne, und damit änderten sich Design, Fahrwerk, die Motoren und das Raumangebot. Vor allem im Heck stand fortan deutlich mehr Platz zur Verfügung.

Der VW T4 mit Doppelkabine und Pritsche Bild: VW

Zudem ermöglichte das neue Layout auch eine Tiefladepritsche und einen Triebkopf für branchenspezifische Aufbauten. Und erstmals wurde der Transporter mit zwei unterschiedlichen Radständen angeboten. Ein Novum waren außerdem 5- und 6-Zylinder-Motoren. Vom T4 wurden bis 2003 zwei Millionen Einheiten gebaut.

T5

Als der T5 2003 zu den Händlern rollte, knüpfte das Designkonzept an die Linie des Vorgängers an. Die fünfte Generation wirkte aufgrund der breiteren Karosserie deutlich kraftvoller. Gleichzeitig war der T5 so geräumig, so flexibel und so vielfältig wie nie zuvor. Zudem weckte der T5 bei aller Zweckmäßigkeit Emotionen.

Den VW T5 gab es auch mit dem Allradantrieb „4motion“. Bild: VW

Der Innenraum war voll auf Ergonomie getrimmt – etwa durch das in Neigung und Höhe verstellbare Lenkrad und die Joystick-Schaltung auf der Mittelkonsole. Ein Novum gab’s im Fond: Da der T5 Multivan in den meisten Versionen zwei Schiebetüren hatte, rückte der Tisch für die Fondpassagiere in die Fahrzeugmitte. Bis 2015 wurden 1,7 Millionen T5 gebaut.

T6/T6.1

Seit 2015 steht die sechste Generation in den Schauräumen. Charakteristisch für den T6 bzw. den T6.1 (ab 2019) ist etwa die Möglichkeit der Zweifarbenlackierung, die die Brücke zum T1 schlägt. Seit dem Update im Vorjahr ist der T6.1 voll digitalisiert. Das Infotainmentsystem ist stets „online“, daher kann der Fahrer auf die serienmäßigen Onlinedienste zugreifen.

Der VW T6.1 ist voll digitalisiert – und fährt auch teilautonom Bild: VW

Das Armaturenbrett ist steiler, die Zahl der Knöpfe wurde weniger – und die Ablagen wurden nicht nur mehr, sondern auch größer. Die elektromagnetische Servolenkung hat zudem den Weg für teilautomatisiertes Fahren freigemacht. Dazu kommt eine Fülle an Fahrer-Assistenzsystemen.

Artikel von Bernhard Lichtenberger