Der Bad Ischler Stephan Unterberger ist keiner, der Herausforderungen aus dem Weg geht. Im Gegenteil: Der studierte Betriebswirt war in Wien ein gut dotierter Manager des internationalen Abfallwirtschaftsunternehmens FCC, als er vor vier Jahren seine Karriere an den Nagel hängte, um in seine Heimatstadt im Salzkammergut zurückzukehren und hier als Künstler zu leben. „Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken“, sagt er.