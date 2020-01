Bernhard Ziegler: Ein Ballabend mit Discoflair

Wenn heute Abend um 19.31 Uhr die Tore zum Ballsaal in den Rieder Messehallen geöffnet werden, dann wird die Spannung bei Round-Table-Ried-Präsident Bernhard Ziegler steigen. Denn er ist Hauptverantwortlicher für den Rieder Stadtball, der zum 26. Mal vom Rieder Serviceklub veranstaltet wird und diesmal unter dem Motto „Mirror Ball“ steht. Damit soll an die „Discozeit“ erinnert werden.

„Das Motto des Balles wird vom jeweiligen Präsidenten festgelegt“, sagt Bernhard Ziegler (39), Jurist und Geschäftsführer einer Betriebsberatungskanzlei in Ried. „Das Discothema hat mich fasziniert, die Zeit erlebt ein Revival, und man kann das Motto auch in der Dekoration gut umsetzen“, sagt Ziegler. „Ich werde in einem moderaten Glitzersakko eröffnen“, verrät der Innviertler.

Die Vorbereitungsarbeiten zum größten Charityball in Oberösterreich (die OÖN sind Medienpartner dieses Balles) laufen seit einem Jahr, und sie sind sehr aufwendig. „Man lernt dabei auch sein eigenes Organisationstalent kennen“, sagt der Table-Präsident, der in seinem digitalen Ballordner bereits mehr als 580 Dateien abgespeichert hat.

Ein Kernteam von zehn Personen aus dem 30 Mitglieder umfassenden Serviceklub ist hauptverantwortlich für die Organisation. „Uns ist wichtig, dass der Ball nicht für einen elitären Zirkel gedacht ist, sondern wir sehen ihn demokratisch inklusiv – vom Landwirt bis zum Unternehmer ist jeder willkommen.“ Jedes Jahr werden daher auch Lebenshilfe und MS-Club eingeladen.

Ein Fixpunkt beim Rieder Stadtball ist jedes Jahr das Eisbuffet, das nach der Mitternachtseinlage auf der Tanzfläche (Traumschiff-ähnlich mit Wunderkerzen) präsentiert und von den Ballbesuchern gestürmt wird. „Das ist jedes Mal phänomenal!“, schwärmt Ziegler.

Mit dem Erlös des Balles unterstützt Round Table 31 seit Beginn das Landeskinderheim Neuhaus, aber auch andere Rieder Sozialeinrichtungen wie das Kinder- und Jugendschutzhaus RIKI oder die Lebenshilfe erhielten Unterstützung.

Artikel von Roman Kloibhofer Lokalredakteur Innviertel r.kloibhofer@nachrichten.at