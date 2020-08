Bernhard Moser: Er erforscht Mensch und Maschine

Niemand ist perfekt. Kein Mensch und auch keine Maschine. Für eine effiziente Zusammenarbeit brauche man deshalb beide, sagt Bernhard Moser, der sich täglich ins Forschungsbüro begibt, um die Akzeptanz für künstliche Intelligenz am Arbeitsplatz zu erforschen und zu fördern.

Seit vergangenem Jahr leitet der 53-jährige gebürtige Gmundner am Software Competence Center Hagenberg (SCCH) das Sondierungsprojekt AI@Work, das von der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG mit 200.000 Euro gefördert wird.

„Mensch und Maschine stehen zueinander wie neue Arbeitskollegen, die die Sprache und Ticks des Gegenüber noch nicht kennen“, sagt Bernhard Moser, der seit 2005 Research Director am SCCH ist. Mosers Forschung zielt nicht nur darauf ab, wie Maschinen Menschen unterstützen können, sondern auch darauf, wie Menschen Maschinen beim Lernen helfen können. Es gehe darum, beiden die „Ticks“ des Gegenüber zu lehren.

Ab Jänner 2021 wird Moser das internationale Forschungsprojekt „Teaming.AI“ leiten, das sich maschineller-menschlicher Zusammenarbeit im Bereich der Produktion widmet.

Dieses Projekt sei auch für Österreich ein großer Erfolg, da 1,8 Millionen Euro des 5,6-Millionen- Budgets österreichischer Forschung zugutekommt. „Das Projekt hat den vierten Platz aus acht zur Förderung ausgewählten Projekten erreicht. Europaweit gab es mehr als 70 Einreichungen“, sagt der Vater einer Tochter, der seit Februar 2020 auch als Präsident der Austrian Society für Artificial Intelligence (ASAI) die gesamte akademische Gemeinschaft rund um künstliche Intelligenz in Österreich vertritt.

Auch in seiner Freizeit rätselt der in Linz lebende Forscher über unseren Umgang mit Maschinen, und zwar im philosophischen Sinne. „Fragen, die man sich vor 2500 Jahren stellte, werden auf einmal wieder relevant. Was ist ein Mensch?“, sagt Moser. „Das finde ich faszinierend.“

