Basteln und Reparieren statt Wegwerfen

Reparaturkultur statt Wegwerfwahnsinn ist eines der Leitmotive der zahlreichen Offenen Technologielabors, die es mittlerweile an etlichen Orten in Oberösterreich, in anderen Bundesländern und sogar außerhalb Österreichs gibt. Im Otelo Gmunden ist Fritz Feichtinger als Obmann tätig.

Der 32-Jährige studierte Mechatronik an der Johannes Kepler Universität in Linz und ist bereits seit dem Jahr 2012 im Otelo Gmunden aktiv.

„Beim Offenen Technologielabor ist der Begriff Technologie sehr weit gefasst“, sagt Feichtinger. „Es geht schon um Technik, es können aber auch künstlerische, soziale oder andere kreative Tätigkeiten sein.“

Otelo sei – vereinfacht gesagt – ein Ort, wo ein Raum, eine Werkstatt und Material zur Verfügung gestellt werden, sodass sich Menschen treffen und dort gemeinsam Aktivitäten durchführen können, erläutert Feichtinger.

Eine der Besonderheiten im Otelo in Zeiten der vielzitierten programmierten „Kaputtbarkeit“ – im Sinne von zweijähriger Garantie bei technischen Geräten – ist die lobenswerte Philosophie des Reparierens. Dafür gibt es spezielle „Repair Cafes“, für die wiederum aktuell technisch versierte Leute gesucht werden.

Fritz Feichtinger präzisiert: „Repair Cafes sind ein Veranstaltungsformat, das ursprünglich aus den Niederlanden kommt. Wir im Otelo Gmunden haben das übernommen – es ist eine der Veranstaltungen, die bei uns stattfinden.“ Worauf Feichtinger wertlegt: „Aber man darf Otelo keineswegs auf das Repair Cafe reduzieren.“

Untergebracht ist das Gmundner Technologielabor im ehemaligen Kapuzinerkloster. Feichtinger nennt Details: „Ein wichtiges Bestandteil ist die Elektronikwerkstatt mit Arbeitstischen, wo man an seinen eigenen Projekten basteln kann. Dazu haben wir einen Raum, der mehr eine mechanische Werkstatt ist – mit Werkbank, Bohr- und Schleifmaschine. Außerdem haben wir einen 3D-Drucker und eine kleine CNC-Fräse.“ Interessenten sind gerne willkommen.

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at