Barbara Tröls: Kinderarmut in Freistadt abschaffen

Kann auf regionaler Ebene der Kampf gegen die Kinderarmut erfolgreich geführt werden? Bei der Volkshilfe Freistadt zeigt man sich optimistisch, dass dies gelingen kann. Sie bringt in diesen Wochen ein auf zwei Jahre angesetztes Projekt an den Start, das Strukturen schaffen soll, um Kindern, die in armen Familien groß werden, rasch und unbürokratisch helfen zu können. Geleitet wird diese Initiative, für die es auch Unterstützung aus dem Regionalentwicklungsfonds LEADER der Europäischen Union gibt, von Michael Lindner und Barbara Tröls.

Tröls – die ausgebildete Lehrerin ist seit sieben Jahren bei der Volkshilfe Freistadt tätig – will dazu ein regionales Netzwerk der Hilfe knüpfen, das gezielt Kindern unter die Arme greift: „Aus armen Kindern werden in den allermeisten Fällen auch arme Erwachsene. Wir wollen als Pilotregion zeigen, dass es möglich ist, diesen Kreislauf zu durchbrechen.“ Um das zu schaffen, will Tröls unter anderem eng mit Schulen und Pfarren kooperieren: „Die meisten Eltern bemühen sich ja verzweifelt, dass ihre finanzielle Notlage nicht offenkundig wird. Aber wenn es um die Teilnahme an Schulveranstaltungen geht oder darum, Freunde einmal zu einem Kindergeburtstag einzuladen, kommen diese Probleme dann oft doch an die Oberfläche. Da wollen wir unterstützend eingreifen.“

Die finanzielle Unterstützung für die Kinder wollen Tröls und Lindner durch Spendenaufrufe und Benefizveranstaltungen bestreiten. So griff im Vorjahr anlässlich des 30-Jahr-Jubiläums der Volkshilfe Freistadt Wolfgang Ambros in die Saiten seiner Gitarre. Der Konzerterlös fließt ebenso ins Anti-Kinderarmut-Projekt wie Aktionen, die alljährlich rund um den Schulbeginn im Herbst durchgeführt werden. „Natürlich ist unsere Initiative zu einem Teil Symptombekämpfung. Die wahren Ursachen müssen auf Bundes- und Länderebene angegangen werden, aber wenn wir uns richtig Mühe geben, werden wir auch im Bezirk Freistadt etwas erreichen können zum Wohl der Kinder in der Region.“

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at