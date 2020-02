Auf ihre Unterstützung ist Verlass

Eigentlich hatte Monika Schöllhammer mit dem Skifahren schon abgeschlossen. Zumindest mit dem aktiven. Mit der Leitung des Fanclubs von Vincent Kriechmayr hatte sie ohnehin schon alle Hände voll zu tun. Doch dann schenkte ihr eben dieser zu ihrer Hochzeit vor zweieinhalb Jahren ein Paar Ski. Und jetzt wedelt die 36-Jährige aus Gramastetten selbst wieder mit Begeisterung über die Pisten.

Wobei gerade der Winter für Schöllhammer nicht die Zeit zum Abschwingen ist. Denn da fährt ihr Cousin Vincent im Ski-Weltcup um die Podestplätze – und sie garantiert, dass ihm möglichst viele dabei zusehen können.

Begonnen hat alles beim Rennen in Saalbach vor fünf Jahren. „Da haben wir uns danach zusammengesetzt und überlegt, wie wir den Vincent am besten gemeinsam unterstützen können“. Und das ging am besten mit einem Fanclub. Mitglieder hat der eingetragene Verein „Veni-Vidi-Vinc“ aber keine. „Ich habe mich gegen das System von Mitgliedschaften entschieden, weil ich es jedem ermöglichen will, mitzukommen. Um Fan zu sein, braucht es keine Mitgliedsbeiträge“, sagt Schöllhammer.

In den vergangenen fünf Jahren haben die Fans auch ohne Mitgliedschaft viel erlebt. Eine Reise nach Südkorea zum Beispiel. „Das Land war ganz speziell“. Oder zwei Medaillen bei der Weltmeisterschaft im schwedischen Are. „Das war ein besonderes Highlight. Weil wir so nahe dran waren und mit Vincent mitfeiern konnten.“

Für die Fanfahrten – die heutige nach Hinterstoder ist mittlerweile die 22. in der Geschichte des Clubs – beginnt Schöllhammer bereits im September zu planen. Fanartikel müssen erstellt und bestellt, Busse organisiert und Sponsoren gefunden werden. Ein bis zwei Abende pro Woche wende sie in der Hochsaison dafür auf. „Der Vincent unterstützt uns, wo er kann“, sagt sie. Und wenn dann doch einmal Zeit bleibt, ist die Marketing-Mitarbeiterin selbst sportlich unterwegs: beim Laufen oder Radfahren. Heute aber gilt in Hinterstoder wieder nur eines: Veni-Vidi-Vinc.

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at