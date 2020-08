Noch sind Frauen im Offiziersrang in der oberösterreichischen Polizei selten. Eine Mollnerin schickt sich an, das zu ändern. Mit 1. September tritt Andrea Steiner als zweite Polizeioffizierin im Land ihren Dienst an. Seit 2010 ist die 34-Jährige im Exekutivdienst tätig. Im Juni hat sie die letzten Prüfungen ihrer dreijährigen Ausbildung für die höchste Ebene im Polizeidienst absolviert.