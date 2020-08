Für den guten Zweck im Sattel sitzen der Frahamer Andreas Riedl und der Krenglbacher Christian Gruber bereits zum wiederholten Male. Am Mittwoch gehen die beiden Hobbyradsportler bei der „Race Around Austria Team Challenge“ zugunsten der OÖ. Kinderkrebshilfe an den Start. Dabei unterstützt wird das sportliche Duo von Unternehmen und Sponsoren, die zugunsten betroffener Familien spenden.