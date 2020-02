Am ersten Urlaubstag im Einsatz

Einer von den tausenden Feuerwehrkameraden, die wegen des Sturmtiefs „Sabine“ im Einsatz waren, war Robert Schratzberger von der Feuerwehr Höcking in der Gemeinde Rainbach/I. Eigentlich hätte sich der Berufskraftfahrer auf seinen ersten Urlaubstag gefreut, als am Montag um 9.12 Uhr in Höcking die Sirene heulte. „Erst wollten wir gar nicht ausfahren, weil es noch zu gefährlich war. Dann haben wir erfahren, dass drei Menschen eingeschlossen sind. Denen mussten wir dann doch zu Hilfe eilen“, sagt der 57-jährige Innviertler.

„Über Umwege sind wir dann zu der Einsatzstelle im Wald zwischen Höcking und Korneredt gefahren. Dabei haben wir noch drei weitere Personen gefunden, die schon eingeschlossen waren“, erzählt der erfahrene Feuerwehrmann. „Wir haben sie teilweise zu Fuß aus der Gefahrenzone gebracht. Da sind schon links und rechts die Bäume gelegen. So etwas habe ich noch nie erlebt“, erzählt er – und immerhin ist er schon seit seinem zwölften Lebensjahr Mitglied der Höckinger Feuerwehr.

Zurück im Feuerwehrhaus haben er und seine Kameraden gewartet, bis das Ärgste vorüber war. „Erst um 13 Uhr haben wir mit den Aufräumarbeiten begonnen.“ 30 bis 40 Mann waren ständig im Einsatz. „Unser Kommandant hat uns immer wieder angehalten, vorsichtig zu arbeiten. Zeitdruck hatten wir ja keinen mehr.“ Die Kameraden wurden von Landwirten mit drei Traktoren und einem Holzrückewagen unterstützt.

Der Platz von Robert Schratzberger war an der Motorsäge: „Ich gehe in meiner Freizeit gerne in den Wald, die Holzarbeit bin ich gewöhnt“, sagt er, wohlwissend, dass die Aufarbeitung von Windwurf-Holz wegen der Verspannungen extrem heikel ist. Aber so funktioniere die Feuerwehr eben: Im Team ist man stark, wenn jeder das macht, was er gut kann – in Summe bedeutet das eine enorme Schlagkraft. Wenn Robert Schratzberger nicht gerade im Einsatzgewand steckt – dieses wurde am Montag natürlich um eine Schnittschutzhose ergänzt – fährt er übrigens für die Baumgartner Brauerei Getränke aus.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Oberösterreicher des Tages Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel t.fellhofer@nachrichten.at