Es war ein historisches Ereignis: Am 11. Dezember 1989 zerschnitten Politiker aus Oberösterreich und Südböhmen den Stacheldrahtzaun an der österreichisch-tschechischen Grenze in Wullowitz. Die Öffnung führte auch Ivan Slavík, den Direktor des Regionalmuseums Cesk Krumlov, und den Mühlviertler Lehrer und ehemaligen Bürgermeister der Grenzgemeinde Windhaag bei Freistadt, Hubert Roiß, zusammen.