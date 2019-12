Die Ruhe vor dem Sturm

Es war bereits dumpa. Ruhig. Das System wurde zurückgefahren. Christof Erhart hält kurz inne und erinnert sich an die Adventzeit, die er mit seiner Familie in Kitzbühel verbracht hat. Eine Zeit, die eingehüllt war in eine aromatische Decke aus Zimt, Kekserlduft und Punschgeruch. Möglichst viel von dieser stillen Zeit will sich der Kitzbüheler Koch bewahren. Der Weihnachtsabend ist ihm heilig. "Bei uns daheim läuft es noch immer beschaulich und reduziert ab. Traditionell essen wir Würstlsuppe."

Der Zwei-Hauben-Koch ist keiner, der alles dem Job unterordnet und Auszeichnungen um jeden Preis sammeln will. Seine Kinder sind zwei und vier Jahre alt. Sie aufwachsen zu sehen und ihnen Werte mitzugeben, ist dem gebürtigen Tiroler wichtiger als Ruhm und 80-Stunden-Wochen. "Ich will mit meinen Kindern ausreichend Zeit verbringen und mich in keiner Teufelsspirale drehen."

Die Maxime nach Perfektion, immer besser und schneller als andere zu sein, greift bei dem 33-Jährigen nicht. "Es können Fehler passieren, wenn die Bude bummvoll ist. Am Ende des Tages zählt aber, dass die Leistung passt", sagt er. Die Performance passt bei ihm. In der aktuellen Gault&Millau-Ausgabe wurde Erhart mit zwei Hauben ausgezeichnet. Das erreicht man freilich nicht mit Daumendrehen. Denn auch wenn Erhart nach außen hin gelassen und in sich ruhend wirkt, kennt er die andere Seite, die stressige. Er hat sie erlebt, zum Beispiel auf dem Kreuzfahrtschiff "Seabourn Cruises" in den USA. "Hier habe ich am meisten gelernt, jeden Tag gearbeitet, hatte keine Freizeit, aber viele Eindrücke und einen perfektionierten Ablauf", erzählt Erhart von dem enervierenden Wagnis auf hoher See.

Im Hafen des Salzkammerguts

Erharts Leistungsschau zeigt sich auch in den Fünfsternehotels in London, im Goldenen Schiff in Bad Ischl oder eben im Batzenhäusl in St. Gilgen. Das Batzenhäusl führt er seit 2014. Speziell die Weihnachtszeit bedeutet für die Küche Ausnahmezustand. War früher speziell der Advent für Kinder die stille, besinnliche Zeit, bedeutete es für Köche immer Arbeit. Viel Arbeit. Im Batzenhäusl, einem entzückenden Wirtshaus aus dem Jahr 1603, das neben dem Krottensee liegt, merkt man vom Stress und der Hektik nichts. Die Ruhe, die Erhart innewohnt, schwappt auf die Küche über und nimmt die Gäste auf eine entspannende Reise in die Kulinarik mit. Für das Hoamatland entführt Erhart die Leser auf einen Ausflug in die Adventzeit. Aromatische Erinnerungen an die Kindheit verwebt der Koch mit modernen Ansätzen und gestaltet ein Drei-Gang-Menü: Karamellisierter Schafkäse mit Vanille-Balsamico-Schalotten, Maishendlbrust mit Dörrzwetschken im Speckmantel und Maroni-Stampferdäpfel sowie eine gebackene Zitronen-Topfentorte mit Bratapfelkompott. Alles lässt sich leicht vorbereiten, ohne Hektik, ohne Nervenflattern.

Entspannter Dreiklang

Für den Schafkäse greift Erhart wie bei den meisten Zutaten auf regionale Lieferanten zurück. Die kennt er, denen vertraut er, mit denen haben sich über die Jahre auch Freundschaften entwickelt. "Das Gericht geht natürlich mit Ziegenkäse ebenso. Wichtig ist ein Frischkäse, der die richtige Konsistenz hat. »»»

» Lieber fester als weicher", sagt Erhart, während er die Schalotten anbrät. "Schalotten eignen sich besser als herkömmliche Zwiebeln. Erstens schmecken sie feiner und zweitens schauen sie auch hübscher aus", ergänzt der Koch und rieselt ein wenig Zucker in die Pfanne, löscht alles mit Rotwein und Balsamico ab und lässt ein paar Rosmarinzweige, eine kleine Vanilleschote sowie eine zerdrückte Knoblauchzehe in die Pfanne fallen.

Kalt, warm, weich und knusprig

Während die Soße köchelt, schnappt sich Erhart einen Bunsenbrenner, um dem Käse ein knuspriges Zuckerdach zu verpassen. Auch wenn man auf die Flamme verzichten und schlicht etwas Zucker auf den Käse streuen könnte, zauberhaft wird das Gericht erst durch die karamellisierte Zuckerschicht. Der Effekt aus kalt, warm, weich und knusprig lässt sich nur mit dem Bunsenbrenner erreichen. Es ist wie mit dem Christbaum, der seine wahre Faszination verbreitet, wenn die Kerzen brennen. Wenn auch für das Handling mit dem Feuergerät etwas Erfahrung nötig ist. "Man muss es ins Gefühl bekommen. Mal gelingt es besser, ein anderes Mal schlechter", sagt Erhart und lächelt weise.

Etwas Fachwissen ist auch beim Hendl notwendig. Vor allem, wenn man es plattiert. "Immer auf der Folie und sanft klopfen", erklärt der Koch, während man dumpfes Hämmern vernimmt. Danach füllt der 33-Jährige die Hühnerbrust mit Zwetschken und legt vor die Rolle einen Teppich aus Bauchspeck. Circa zehn bis 15 Streifen liegen dicht gedrängt nebeneinander und bilden die aromatische Hülle für die Brust. Die wird danach wie eine Roulade im Speck eingerollt. Jetzt ab in die Pfanne, mit Butter, Knoblauch und Rosmarin anbraten, bevor sie dann im Ofen eine Viertelstunde fertig gart.

"Beim Braten immer zuerst beim Reißverschluss, also der Naht, anbraten. Sonst löst sich der Speck", rät Erhart. Ansonsten könne man wenig falsch machen. Auch nicht bei den Stampferdäpfeln. "Die schmecken ausgezeichnet, nicht so fad wie ein Püree, und können mit allerlei verfeinert werden – Pilze, Trüffel oder eben Maroni", sagt der Koch. Die Erdäpfel mit der Schale kochen, ausdampfen lassen, schälen, stampfen und mit ausreichend Butter und zerhackten, vorgebackenen Maroni erhitzen, damit eine cremige Konsistenz entsteht. Damit nichts anbrät, die Hitze moderat halten.

Erharts Liebe zur Butter zeigt sich auch bei der Soße. Den Bratenrückstand gießt er mit etwas Rotwein auf, gibt ein wenig Zucker und Salz dazu, reduziert es und montiert mit kalten Butterwürfeln. Fertig ist die Buttersoße, die dem Gericht den letzten Feinschliff gibt.

Adventliches Dessert

Beim Dessert kommt mit dem Bratapfelkompott erneut Adventstimmung auf. Nach der Wohlfühlbehandlung im Rohr viertelt Erhart die Äpfel und badet sie in einreduziertem Orangensaft, ohne das Obst viel zu bewegen. Leicht säuerlich im Geschmack und mit nussiger Fülle begleiten sie die Topfentorte, sie selbst ist ein Dreiklang aus Kuchen, Pudding und Soufflé. Ohne Mehl, saftig, luftig, herrlich – ein Traum.

"Ich habe in London viel in der Patisserie gearbeitet. Auch wenn ich lieber mit Fleisch, Fisch und Gemüse koche, die Topfentorte taugt mir schon ", sagt Erhart und lächelt verschmitzt. Das schmeckt man. Ein Biss in die Torte und das System wird zurückgefahren. Vergessen ist der vorweihnachtliche Trubel, die ganze Aufmerksamkeit gilt nur noch dem Dessert. Die Adventzeit kann kommen, so kann sie ruhig immer sein.«