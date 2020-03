Oktober 1918: Die aus Kansas in den USA von Soldaten eingeschleppte Spanische Grippe verbreitet sich von Wien aus in Österreich. Der bis dahin unbekannte Erreger findet "ideale" Bedingungen für die Ausbreitung vor. Vier Jahre Weltkrieg haben nicht nur 17 Millionen Tote verursacht, Tausende Verwundete müssen in Militärspitälern behandelt werden, heimkehrende Truppen streuen das Virus in Österreich landesweit.