Am 26. wurde Pater Gebhard (Florian) Rath als Landesleiter der Widerstandsgruppe "Großösterreichische Freiheitsbewegung" verhaftet. Am nächsten Tag mussten auch die Patres Eduard Haiberger, Amadeus Reisinger und Stephan Plohberger in Gestapohaft. Und am 28. um fünf Uhr früh traf es den Kooperator von Kammer-Schörfling Theodorich Hofstätter sowie in Alkoven wenig später Sylvester (Karl) Birngruber.