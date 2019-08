Die NS-Presse sollte auch die Österreicher kriegsbereit machen

Sie sollten die Deutschen und die Österreicher, die nun ja auch Teil Deutschlands waren, kriegsbereit machen.

Die Vollzugsmeldung in der mit dem Anschluss 1938 unter Nazi-Kommando gestellten Linzer "Tagespost" lautet am 2. September 1939: "Voller Erfolg des ersten Gegenschlages – die deutsche Luftherrschaft über Polen erkämpft". Dass der von Sturzkampfbombern massiv unterstützte Angriff der beiden Wehrmachtsverbände aus dem Süden und Norden auf die unterlegene polnische Armee schnell voranschritt, stimmte. Ein Gegenschlag war das freilich nicht, sondern ein durch schlecht inszenierte angeblich polnische Überfülle schwach verdeckter Erstschlag.

Doch davon sollten die Menschen im Land möglichst nichts erfahren. Die Medien waren flächendeckend unter Kontrolle. Wer sich über den Auslandsrundfunk Informationen holen wollte, wurde durch eine Eilverordnung des Reichsverteidigungsministeriums unter Strafe gestellt. Paragraph 1 lautete: Das Abhören ausländischer Sender ist verboten. Zuwiderhandlungen werden mit Zuchthaus bestraft. Noch mehr Härte drohte in Paragraph 2: Wer Nachrichten ausländischer Sender verbreitet, wird mit Zuchthaus, in besonders schweren Fällen mit dem Tode bestraft. "Hauptschriftleiter" – so mussten sich damals Chefredakteure nennen – Ludwig Simkowsky versuchte mit heute schwer verdaulichem Pathos, den Menschen die Notwendigkeit des Krieges zu erklären. "Niemand hat dem Frieden, dem wahren Frieden, mit aufrichtigerem Herzen gedient als der Führer. (...) Sie (die Nation. Anm.) weiß, dass der Kampf, auch der jetzt uns aufgezwungene Waffengang, nicht Selbstzweck ist, dass er einem höheren Ziele dient, (...) der Wahrung unserer nationalen Ehre."

Von Meinungsbildung in den Redaktionen oder gar Rückkopplung mit der Meinung der Leser konnte in diesen Tagen keine Rede sein. Auch nicht von einfacher Zensur wie in der Kaiserzeit, wo etwa Geheimnisverrat oder Angriffe auf das Kaiserhaus weiße Flecken in den Zeitungen auslösten – in der NS-Zeit waren die Medien Teil einer Befehlskette, die ihre Spitze in Reichs- und Kriegssachen in Berlin hatte, in regionalen Fragen in der Gauleitung.

Die Kampagne, die dem provozierten Ausbruch des Kriegs mit Polen vorausging, blies durchaus vorkommende Übergriffe der Polen zu Gemetzeln und Massakern auf, baute die durchaus wehrbereiten, aber militärisch unvergleichlich schwächeren Polen zu einem gefährlichen Feind auf. Alles, um die auf den versprochenen Frieden hoffenden Deutschen von der Unausweichlichkeit des Angriffs zu überzeugen.

