Niemand konnte damals ahnen, dass er 30 Jahre später mit radikalen nationalistischen und antisemitischen Thesen die von wirtschaftlicher Not und dem verlorenen Krieg traumatisierten Deutschen und später auch die Österreicher mehr und mehr in Massen hinter sich bringen und in einen Weltkrieg mit Dutzenden Millionen Toten treiben sowie mit dem Holocaust an sechs Millionen Juden den ersten industriellen Massenmord befehlen würde.