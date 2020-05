Am 8. April 1945 sprang der Geheimagent Albrecht Gaiswinkler mit dem Fallschirm aus einem britischen Halifax-Flugzeug über dem Salzkammergut ab. Der Bad Ausseer war ein Jahr zuvor in Frankreich zu den Alliierten übergelaufen. Jetzt lautete sein Auftrag, Propagandaminister Joseph Goebbels, der sich in der vermeintlichen "Alpenfestung" im Ausseerland aufhielt, zu töten oder zu verhaften.