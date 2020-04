58 Jahre alt ist Johann Kantner. Im letzten Aufgebot des Nazi-Regimes – dem so genannten Volkssturm – ist auch er noch zum Dienst an der Waffe eingezogen und zur Bewachung des Kriegsgefangenenlagers in Kleinreifling zugeteilt worden. Seine Hilfsbereitschaft wird Johann Kantner dort in den letzten Kriegswochen 1945 zum tödlichen Verhängnis. Am 14. April, einem Samstag, kreuzt Theresia B. den Weg Kantners. Die 47-jährige Witwe, wohnhaft in Eisenerz, aber gebürtig aus Kleinreifling,