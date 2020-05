Es war gegen drei Uhr Nachmittag, als am 7. Mai 1945 Soldaten des XII. US-Korps in Freistadt einrückten und damit der Nazi-Herrschaft ein Ende setzten. Weiße Fahnen in der Stadt verkündeten die Bereitschaft der Bewohner zur friedlichen Übergabe der Stadt. Die Einnahme verlief recht geordnet und frei von Zwischenfällen. Letzten Endes war das ein Verdienst einiger mutiger Personen, etwa des Stadtarztes Dr.