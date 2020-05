Am Ende geht es schnell: Am 25. April 1945 haben US-Bomber Linz noch schwer unter Beschuss genommen, 360 Menschen kamen ums Leben. Keine zwei Wochen später – am Mittag des 5. Mai – rollen US-amerikanische Panzer schon über den Linzer Hauptplatz, damals Adolf-Hitler-Platz. Die Landeshauptstadt ist gefallen – weitgehend kampflos, glücklicherweise. "Washington officer takes Linz without shot – Linz ohne Schuss eingenommen", kabelt US-Kriegskorrespondent Thoburn