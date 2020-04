Zwölf Jahre währte das "Tausendjährige Reich". Am 8. Mai 1945 lag es nach sechs Jahren Krieg am Boden. Und mit ihm die Menschen. Hitler ist tot, der Krieg verloren. Die Freude über das Ende des Zweiten Weltkriegs ist nicht im ganzen Reich spürbar, immerhin hatten Millionen Menschen jahrelang für Führer, Volk und Vaterland gekämpft – all das, all die Entbehrungen und der hohe Blutzoll, können doch nicht umsonst, gar falsch, gewesen sein.