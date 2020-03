Als die Rettung noch hoch zu Ross ausrückte

Bei Notfällen, Umweltkatastrophen und Krankheiten, die Sanitäter des Roten Kreuzes sind rund um die Uhr im Einsatz. Und das seit 140 Jahren. "Früher waren die Helfer mit Pferden und Handkarren unterwegs. Medizinisches Gerät gab es sehr wenig", sagt Heinz Tumpach. Der Experte für die Geschichte des Roten Kreuzes stellt mit seiner historischen Gruppe Sanitätshilfe von vor 100 Jahren nach.

Patriotischer Hilfsverein

Noch bevor Henry Dunant 1863 das Rote Kreuz gründete, gab es im Habsburgerreich bereits eine Vorläuferorganisation. Der "Patriotische Hilfsverein" pflegte Kriegsopfer, Witwen und Waisen.

Dunants Organisation mit dem Kreuz-Emblem – rotes Kreuz auf weißem Grund, die Umkehr der Bundesfarben der Schweiz, der Heimat Dunants – hatte Vorbildcharakter. In den Folgejahren entstanden im Habsburgerreich zahlreiche autonome Hilfsvereine.

Die Idee war gut, die Umsetzung mangelhaft. Die Vereine ritterten um Einsätze, Hilfsaktionen waren chaotisch. Ein Dachverband musste her: Vor 140 Jahren wurde die "Österreichische Gesellschaft vom Rothen Kreuze" gegründet. Die Schirmherrschaft übernahmen Kaiser Franz Joseph und Sissi.

Feuerwehr gegen Rettung

Bis zur Entstehung einer derartigen Organisation sollte es in Oberösterreich dauern, erst 1891 war es so weit. Auch hierzulande war der Sanitätsdienst umkämpft, Feuerwehren und Rettungsverbände buhlten um die Vormachtstellung.

Erst 1899 konnten sie eine Einigung erzielen, die Hochwasserkatastrophen von 1897 und 1899 trugen ihren Teil dazu bei. Von nun an machten das Rote Kreuz und die Feuerwehren gemeinsame Sache, wobei das Rote Kreuz sukzessive die Hilfsarbeit übernahm.

Die Feuerwehren verkauften Ausrüstung, ein Rettungswagen war teuer. Mit Kutschern wurde ein Vertrag über die Bespannung des Sanitätswagens ausverhandelt.

"Die Sanitäter wussten nie, ob ein Patient nun tot oder bewusstlos war", sagt Tumpach. Um den "Scheintod" zu überprüfen, kam ein Fläschchen mit einer beißend riechenden Flüssigkeit zum Einsatz. "Reagierte der Patient nicht, wurde ,reanimiert’. Eine Herzmassage gab es noch nicht", sagt Tumpach. Mit Bewegen der Arme und Drücken auf den Brustkorb versuchte man, den Patienten wieder zum Atmen zu bringen.

Moderne Einsatzfahrzeuge und ein Sanitätswagen von 1914. Bild: RK Eferding

Das erste Rettungsauto

Während des Ersten Weltkriegs hatte die Versorgung Verwundeter oberste Priorität. Zwischen den Kriegen profitierte das Sanitätswesen von technischen Neuerungen. Eine Sensation hielt Einzug: das erste Rettungsauto.

Patienten wurden per Handkarren oder Pferdewagen ins Spital gebracht. Das war nun vorbei, die Zeit der "Automobilisierung" war gekommen. Der Patientenraum war zwar spartanisch ausgestattet, doch hatte er eine Heizung: Die Abwärme des Auspuffs wurde in den Fahrgastraum geleitet.

1938 wurde das Österreichische Rote Kreuz aufgelöst und in das Deutsche eingegliedert. Ein Jahr vor Kriegsende erhielt das Internationale Komitee des Roten Kreuzes den Friedensnobelpreis.

"Die Grundidee des Roten Kreuzes hat sich in all den Jahrzehnten nie verändert. Dort, wo Hilfe vonnöten ist, wird Hilfe geleistet. Und das auch in Zukunft", sagt Walter Aichinger, Präsident des Oberösterreichischen Roten Kreuzes.

>>> Drei Fragen an Walter Aichinger, Präsident des Oberösterreichischen Roten Kreuzes:

OÖNachrichten: Das Österreichische Rote Kreuz besteht seit mittlerweile 140 Jahren. Welches Resümee ziehen Sie aus mehr als einem Jahrhundert nationaler und internationaler Hilfeleistung?

Walter Aichinger: 140 Jahre sind eine wirklich sehr lange Zeit. Aber auch eine sehr bewegte, in der sich das Rote Kreuz stets durchzusetzen und für Hilfesuchende einzusetzen verstand. Zwei Weltkriege, das nationalsozialistische Regime und Naturkatastrophen, die Rahmenbedingungen für das Handeln waren stets unterschiedliche. Doch die zugrunde liegende Idee hat sich in den Jahren nie verändert. Dort, wo Hilfe vonnöten ist, wird Hilfe geleistet. Und zwar völlig unabhängig davon, wie eine Problematik entstanden ist.

Wie haben sich die Anforderungen an und die Herausforderungen für das Rote Kreuz verändert?

Walter Aichinger: Die Gesellschaft und die historischen Rahmenbedingungen haben sich enorm verändert. Vor 140 Jahren fehlte vom Sozial- und Wohlfahrtstaat wirklich jegliche Spur. Einrichtungen, die die Menschen unterstützen, waren Mangelware. Die Lücken im sozialen Fangnetz wurden in den vergangenen Jahrzehnten weniger. Heutzutage ist das Netz viel engmaschiger und auch sicherer. Trotzdem kommt es immer noch zu Situationen, in denen das Rote Kreuz, abseits der politisch gestalteten Gesellschaft aktiv ist. Quasi als Zivilgesellschaft.

OÖNachrichten: Welche Veränderungen sehen Sie in den kommenden Jahren im Arbeitsumfeld des Roten Kreuzes?

Walter Aichinger: Die Herausforderungen im Gesundheitsbereich und Rettungswesen werden sicherlich auch in Zukunft nicht weniger werden. Gerade im Sozialbereich, wenn es um die Unterstützung von armutsgefährdeten oder armen Menschen geht und die Menschen immer stärker dazu animiert werden müssen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. In Zeiten des demografischen Wandels werden die Leute nicht nur älter und bleiben dabei auch länger gesund, sondern vereinsamen auch immer mehr. Das bringt zusätzliche Herausforderungen mit sich. Darum wird es auch in Zukunft die tatkräftige Hilfe des Roten Kreuzes brauchen.

Artikel von Michael Schäfl