7000 Euro vom Abschnitt Aigen für Aktion 1.220

Denn alle neun Wehren unterstützen die lokalen Gasthäuser mit einer Gutscheinaktion von mindestens 500 Euro je Feuerwehr in der schwierigen Startphase nach der Corona-Sperre. Auch Abschnitts-Feuerwehrkommandant Günther Gierlinger hat sich mit einem 300-Euro-Gutschein an dieser Aktion beteiligt und wird seine Oberamtswalter zum Essen einladen. Die Gutscheinaktion soll im Sinne der Aktion 1.220, die vom Landesfeuerwehrkommando gemeinsam mit den OÖN ausgerufen wurde, eine Soforthilfe darstellen, die den Wirten hilft, die Monate ohne Einkommen etwas zu kompensieren. "Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir unsere Partner unterstützen, wenn sie Unterstützung brauchen, weil umgekehrt sie da sind, wenn wir sie brauchen", sagt Bernhard Eichinger, Kommandant der Feuerwehr Schwarzenberg am Böhmerwald. "Wir haben uns in einer Videokonferenz auf diese gemeinsame Aktion geeinigt und hoffen, dass diesem Beispiel andere Feuerwehren, aber auch andere Vereine folgen", sagt Eichinger.

Übrigens hat die FF Schlägl zusätzlich beschlossen, dass der Ankauf neuer Lastwagenreifen um ein Jahr vorverlegt wird. So wird die Aktion des Abschnittes Aigen noch einmal um 2700 Euro "schwerer". Insgesamt steckten so die Feuerwehren des Abschnittes knapp 7000 Euro in die regionale Wirtschaft.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Aktion 1.220 Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.