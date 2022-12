Zwölf Tage in der Finsternis

Als am 8. Juni 2014 der Höhlenforscher Johann Westhauser in der Riesending-Höhle auf der bayerischen Seite des Untersbergs bei einem Unfall schwer verletzt worden war, begann eine der aufwendigsten Höhlenrettungen in der Geschichte der deutschen Bergwacht: Der Deutsche musste aus 1000 Metern Tiefe und sechs Kilometer vom Eingang entfernt gerettet werden.