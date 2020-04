Bis Ende Juni sollen keine Veranstaltungen mehr stattfinden. Der gestern von der Regierung verkündete vorläufige Fahrplan bringt auch viele oberösterreichische Kulturveranstalter und Festival-Organisatoren in Bedrängnis. Wird am 2. Juli die lettische Star-Mezzosopranistin Elina Garanca die von den OÖN präsentierte Konzertreihe "Klassik am Dom" in Linz eröffnen können? Und wird tags darauf, am 3.