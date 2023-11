Bachs  Cellosuiten getanzt im   Brucknerhaus 

Tanz- und Musikbegeisterte gleichermaßen zog es am Sonntag ins Brucknerhaus, wo die flämische Choreografin Anne Teresa De Keersmaeker mit ihrer Kompanie Rosas und der franko-kanadische Cellist Jean-Guihen Queyras zu Gast waren. Einen Meilenstein der Musik – Johann Sebastian Bachs sechs Cellosuiten – im Tanz zu spiegeln ist die Mission der 63-Jährigen, für die Tanz "bewegte Architektur" ist. Dur die Schritte nach vorne, Moll zurück, soziale Beziehungen auslotend, die Harmonien vertikale Räume, die Bach raffiniert dem "einstimmigen" Cello auferlegt. Ein komplexes Unterfangen, das theoretisch fesselt, sich praktisch aber etwas schwer erschließen mag. Faszinierend war der Abend allemal. Dessen Titel "Mitten wir im Leben" – dem Grabstein von Tanzikone Pina Bausch eingeschrieben – entstammt einem Loblied Martin Luthers: "Wir vom Tod umfangen sind", heißt es dort weiter.

Die Nummern der Suiten im Bachwerkeverzeichnis deutet De Keersmaeker dem Publikum vorab per Hand, bevor sie den Tänzern – solo oder in Gruppe – die Bühne überlässt, um sich in einzelnen Sätzen wieder leichtfüßig unter sie zu mischen.

Vor jeder Suite wird zudem ein Muster mit Klebestreifen auf dem Boden angebracht, dessen Radien immer weitläufiger werden: Ein Kreis, Dreiecke, ein Pentagon offenbart der nachträgliche Lokalaugenschein.

Immer wieder schimmern in den Bewegungen der Tänzer höfische Schritte durch, den Tänzen entsprechend, Laufschritte zur Courante, fast clownesk wird es zur Gigue. "Mein Gehen ist mein Tanzen" ist ein Credo von De Keersmaeker. Eine Armbewegung, einige kleine Schritte zurück – eine ihrer Phrasen kehrt immer wieder, wird von den Tänzern aufgegriffen, abgewandelt, moduliert wie eine Tonart in der Musik. Vor allem Letztere trägt den Abend.

Jean-Guihen Queyras verleiht den Suiten mit edlem Ton einen meditativen Sog. Zu jeder wechselt er den Platz, spielt auch mit dem Rücken zum Publikum. Einmal verlässt er die Bühne, der Tanz geht weiter. Was bleibt von ihm, ohne die Musik? Dann wieder singt das Cello allein, umringt von liegenden Tänzern. Kräftiger Beifall mit Standing Ovations für Tänzer und Musiker.

Fazit: Ein in vieler Hinsicht spannender Abend, der aber auch manch Rätsel aufgibt.

Autorin Karin Schütze Redakteurin Kultur Karin Schütze