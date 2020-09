Es begann in den frühen 1980er Jahren, da schwappte Graffiti-Kunst endlich auch auf die Stahlstadt Linz über. Über Nacht entstanden an Wänden farbenfrohe, mehr oder weniger kunstvolle Arbeiten, andere wieder gelobten dem "Linzer ASK" schriftlich die ewige Treue. Graffiti war für die Künstler und affines Publikum cool, auflehnerisch, aufregend, anarchisch und meist mit einer provokanten Botschaft an die "etablierte" Gesellschaft, nicht selten an die Exekutive, versehen.