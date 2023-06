"Die stumme Serenade": Zwischen feiner Genialität und plumper Banalität

Erstaufführung war es im Prinzip keine, die das Musiktheater an der Wien in den Räumlichkeiten der Kammeroper am Montag präsentierte. Denn Erich Wolfgang Korngolds Bühnenwerk "Die stumme Serenade" erlebte 1951 seine Uraufführung unter der Leitung des Komponisten in Wien, allerdings nur konzertant fürs Radio. Der szenischen Uraufführung in Detmold 1954 war kein durchschlagender Erfolg beschieden, erst 2007 wurde das Werk am Bayerischen Staatsschauspiel wieder entdeckt.