Zwillinge und zig Projekte: Hollywoodstar George Clooney wird 60

In der Rolle des smarten Dr. Doug Ross war der Oscar-Preisträger in den 1990er Jahren in Hollywood durchgestartet – der Ruf als Charmeur hing ihm noch lange an. Gleich zweimal kürte ihn "People" zum "Sexiest Man Alive". Oft betonte der ewige Junggeselle, dass er für die Ehe nicht geschaffen sei. Romanzen gab es dennoch viele – von Model Elisabetta Canalis bis zur Kollegin Renée Zellweger.

Als der 1961 in Lexington, Kentucky, als Sohn eines Fernsehmoderators geborene Schauspieler 2013 die aus dem Libanon stammende Anwältin Amal Alamuddin (nun 43) traf, ging es dann aber ganz schnell: Verlobung (April 2014), Hochzeit in Venedig (September 2014) und die Zwillinge Ella und Alexander (Juni 2017).

Das Paar verbindet das politische Engagement: Sie hat sich auf Menschenrechte spezialisiert, er ist auch für humanitäre und soziale Einsatzbereitschaft bekannt. Clooney hat auch mit 60 ein volles Programm: Mit seiner Firma produziert er eine Doku über einen Missbrauchsskandal an einer Universität, als Regisseur verfilmt er den Bestseller "The Tender Bar" und als Schauspieler plant er eine Komödie mit Julia Roberts. Zeit für Langeweile bleibt keine – und offenbar nicht für Hobbys, wie er dem Magazin "W" mit einem Augenzwinkern versicherte. "Ich sag euch, was mein Hobby ist: zwei oder drei Waschladungen am Tag, den ganzen Tag lang Geschirr, denn diese Kinder sind reine Chaoten", witzelte der Vater von Zwillingen.