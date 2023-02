Zweite Staffel von „SOKO Linz“: „Ein sichtbarer Qualitätssprung“

Die Reaktionen auf die erste Serien-Staffel von „Soko Linz“ vor knapp einem Jahr sind teilweise vernichtend ausgefallen. Trotzdem, Fortsetzung folgt: Staffel zwei der ORF/ZDF-Produktion startet am 7. Februar mit einer Doppelfolge auf ORF 1. Über die Kritiken dachte man offenbar intensiv nach: "Was könnten wir verbessern? Was könnten wir anders machen? Was ist schief gelaufen?", waren laut Schauspieler Daniel Gawlowski die Fragen, die die Produzenten beschäftigt haben. ORF-Generaldirektor Roland Weißmann zeigte sich zufrieden: "Es ist ein Erfolg in Österreich." Aber auch in Deutschland laufe die Serie sehr gut.

Für Herbert Schorn, OÖN-Kulturredakteur, ist ein Qualitätssprung zu merken. „Es gibt schönere Ansichten von Linz, die Bücher sind besser, die Handlungen sind besser konstruiert und auch die Figuren wirken besser eingespielt“, sagt Schorn, der die ersten beiden Folgen der neuen Staffel bereits gesehen hat.

Mehr zur Fortsetzung und die Kritik im Detail:

