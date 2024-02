Zweitbestes Jahr der Ars Electronica: 172.160 Besucher

Zum ökonomischen Erfolg der Linzer Institution an der Schnittstelle von Kunst, Wissenschaft und Technologie weisen auch 172.160 Besucher im Ars Electronica Center (2022 zum Vergleich: 144.082) das vergangene Jahr als eines der erfolgreichsten seit Bestehen des Museums aus. Zudem besuchten insgesamt 36.485 Schüler im Klassenverband das AEC – abgesehen vom Kulturhauptstadtjahr 2009, ein neuer Bestwert. Das AE Festival mitgerechnet, wurden mehr als 250.000 Besucher gezählt, sechs Wettbewerbe mit Preisgeldern von insgesamt 232.850 Euro und 6131 Einreichungen sowie 20 EU-Projekte abgewickelt. Zudem wurde das AE Futurelab mit dem oö. Landespreis für Innovation gewürdigt. Die Abteilung AE Export kuratierte neun Ausstellungen und setzte 48 Events in 26 Ländern um. AE Solutions wickelte 44 Projekte für 22 Kunden in neun Ländern ab.

Zwei Drittel selbst erwirtschaftet

Neben den künstlerischen Angeboten in Linz schloss die AE 2023 Kooperationen mit dem Pariser Museum Louvre, dem Reina Kunstzentrum in Sofia, dem Prado-Museum in Madrid, den Salzburger Festspielen und verwirklichte unter anderem Aufträge der Unternehmen Ricoh, Toyota, KEBA, Böhler und der europäischen Weltraumorganisation ESA (Pavillon bei der Luft-/Raumfahrtmesse in Paris, Erweiterung des ESA-ESRIN-Zentrums in Frascati bei Rom). Jandl: "Wir haben die Nachwirkungen der Pandemie überwunden und der hohen Inflation sowie den schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen getrotzt. Zwei Drittel der Gesamterträge hat die Ars Electronica 2023 selbst erwirtschaftet, der Rest entfällt auf öffentliche Mittel, die zur Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Aufgabenstellungen eingesetzt werden."

Autor Peter Grubmüller Ressortleiter Kultur Peter Grubmüller