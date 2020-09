Zweigleisig kreative Kinderklangwolke

Und es gibt sie doch, die Kinderklangwolke 2020, komplett neu gedacht – zweimal als Live-Erlebnis unter freiem Himmel am 13. September um 10 Uhr auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne in Ebelsberg und um 16 Uhr auf der Wiese neben dem ASKÖ Steg in Urfahr. Und als Livestream um 16 Uhr.

Die digitale und analoge Zweigleisigkeit, die uns auch durch die Corona-Zeit begleitet, macht die künstlerische Leiterin Nicole Wegerer-Jeschke zum Thema. Unter dem Titel "Doppelklick zum Glück" erzählt die Tänzerin den Konflikt von Kuddel und Muddel (als Puppen, gespielt von Gerti Tröbinger). "Einer will nur singen und musizieren, der andere nur Computer spielen." Wie beide dieses Dilemma lösen werden? Auf jeden Fall mithilfe einer Liveband zu den rockig-poppig-funkigen Klängen von Gitarrist Florian Wöss und seiner Band mit Christian Reisinger (Gesang), Günther Böcksteiner (Keyboard), Otto-Andreas Bruckner (Bass) und Josef Hinterhölzl (Schlagzeug). Denn: "Erleben funktioniert nur mit allen Sinnen", sagt Wegerer-Jeschke. Deshalb sind auch alle zum Mitmachen eingeladen, wenngleich nicht in der Gruppe. Das Mitmach-Video gibt es ab 14. 9. online (siehe Info). Sicherheit für das Publikum garantiert eine "Fleckerl-Kultur", wie Manfred Forster, Leiter des Linzer Kinderkulturzentrums Kuddelmuddel sein Konzept mit Picknickdecken in der Wiese nennt. Sie bietet rund 500 Gästen Platz, weshalb heuer eine Anmeldung nötig ist.

Am 5. September lockt an der Donaulände beim Kuddelmuddelzelt eine Tauschaktion: Für ein selbst gemaltes Bild, ein Gedicht oder Selfie gibt es eine CD von früheren Kinderklangwolken. (kasch)

Infos, Anmeldung: 0732 / 600 444 und kinderklangwolke.online