Zwei Welten, die sich im Überirdischen treffen

Ziemlich unbemerkt startete am Freitag die "Musica Sacra"-Konzertreihe im Alten Dom in die neue Saison. Das aber gleich mit einem musikalischen Highlight. Denn das Schweizer "Ensemble Cantissimo" unter seinem Gründer und Leiter Markus Utz hat sich weltweit eine hervorragende Reputation erarbeitet. Seine große Kunstfertigkeit in der absolut unerschütterlichen Umsetzung heikelster Werke aller Stile hat das Ensemble auch bei seinem Konzert in Linz gezeigt.

Auf dem Programm standen letzte Werke zweier völlig unterschiedlicher Komponisten, die historische Welten und die Zugänge zur Musik trennen – Heinrich Schütz und Paul Hindemith. Gemeinsam haben die beiden Operae ultimae, dass sie geistliche Werke sind. Der "Schwanengesang" von Heinrich Schütz setzt sich mit dem 119. Psalm auseinander und ergänzt die daraus generierten elf doppelchörigen Motetten mit einer Vertonung des 100. Psalms und mit dem deutschen Magnificat. Inwieweit diese Musik für sein eigenes Begräbnis geplant gewesen war, ist spekulativ. Sicher ist, dass es sich um eindrucksvoll beredte Eingebungen eines 86-Jährigen handelt.

Überraschender ist es, dass sich Paul Hindemith 1963 auf Auftrag Hans Gillesbergers und seines Wiener Kammerchors ebenfalls der geistlichen Musik zuwendet und eine A-cappella-Messe schreibt, die kurz vor seinem Tod in Wien uraufgeführt wurde. Auch hier ein überzeugendes Zeugnis tiefer Gläubigkeit, die Ausdruck "eines über alles Flüchtige erhabenen Geistes" sein mag. Markus Utz hat aus beiden Werken eine feine Auswahl getroffen, sie geschickt trotz ihrer unterschiedlichen musikalischen Sprache miteinander kombiniert und mit seinem "Ensemble Cantissimo" mit bestechender Intonation, ausgewogener Klanglichkeit und intellektuellem Tiefgang musiziert. Gekonnt assistiert haben Bernhard Prammer (Orgel), Leonardo Bortolotto (Violone) und Rui Stähelin (Theorbe) sowie Eva Sixt, die eindringlich mit den Werken bzw. deren Gedanken verknüpfte Texte von Robert Schneider rezitierte.