Zwei Tage lang war Linz das Zentrum der Punkrock-Welt

Rund 8.500 Fans an zwei Tagen, ausgelassene Stimmung, quietschbunte Frisuren überall, internationale Top-Acts wie Dropkick Murphys, Millencolin, Descendents, WIZO oder Pennywise, eine Poster-Ausstellung, Tattoo-Künstler, Skateboard-Rampe – die erste Ausgabe des SBÄM-Fests in der Linzer Tabakfabrik am Wochenende war ein so charmantes wie unterhaltsames Punkrock-Debüt. "Punk’s not dead", so viel ist jedenfalls sicher.