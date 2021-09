"Ich fühle mich wie ein Blatt im Wind", sagt Roland Penzinger in einer Szene, als er am Bahnhof steht und überlegt, ob er seine Frau verlassen und zu seiner Geliebten reisen soll. "Seien Sie", sagt Robert Blöchl als sein Gegenüber, "doch einfach der Wind." Viele Momente zum Innehalten und Nachdenken gibt es im neuen Programm "Zeit" des Kabarettduos BlöZinger, das am Dienstag im Posthof Premiere hatte. Das Schöne dabei: Diese leisen Augenblicke sind so geschickt eingebettet, dass sich Lachen und