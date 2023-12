Zwei Sängerknaben auf Entdeckungsreise durch Bruckners Welt

Frederick Derwein (l.) aus Linz und Laurenz Oberfichtner aus Zwettl/Rodl (r.) besuchen im Pausenfilm Bruckner-Orte in Oberösterreich und Wien.

Seit seinem dritten Lebensjahr schaut Laurenz Oberfichtner Jahr für Jahr das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker im Fernsehen an. Der Saal, die Musik, die Dirigenten – das alles hat den Florianer Sängerknaben aus Zwettl/Rodl seit jeher beeindruckt: "Ich wollte schon immer einmal mitmachen." Dass sein größter Wunsch so schnell in Erfüllung ging, hätte er sich nie träumen lassen.