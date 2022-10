Zwei Oberösterreicher leben den "giftigen Traum" vom freien Theater

"Bei einer Premiere von Toxic Dreams weiß man nie, was man zu sehen bekommt", sagt Markus Zett. Der Wahl-Wiener aus Freistadt (48) muss es wissen. Vor fast zehn Jahren saß der Darsteller selbst noch im Publikum. Was er dort erlebte, ließ in ihm den Wunsch entstehen, selbst einmal zu "Toxic Dreams" zu gehören.