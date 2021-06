Zwei Millionen sahen Österreichs EURO-Aus im TV

ORF 1 erreichte damit einen Marktanteil von bis zu 66 Prozent. Mit diesen Traumquoten dürfte sich der Fußballabend locker unter die meistgesehenen Sendungen des heurigen Jahres einreihen.

Eine vorläufige Wertung gibt es derzeit noch nicht – doch Reichweiten von zwei Millionen Zusehern haben in Österreich Seltenheitswert. Im vergangenen Jahr knackte der ORF diese Grenze nur zwei Mal, nämlich zum Zeitpunkt, als die Coronakrise ausbrach und das Informationsbedürfnis der Österreicher hoch war: Die "ZiB" am 15. März 2020 erreichte 2,7 Millionen Zuseher, "Bundesland heute" am Tag danach 2,2 Millionen. Die Sonder-"ZiB" zum Terroranschlag in Wien am 2. November sahen dagegen "nur" 1,9 Millionen, den Herren-Slalom in Schladming 1,6 Millionen, die Abfahrt in Kitzbühel 1,5 Millionen und die Eröffnung des Opernballs 1,4 Millionen.

TV-Quoten des ÖFB-Teams

1. Österreich – Italien (26. Juni): zwei Millionen Zuseher (Marktanteil: 66 Prozent)

2. Österreich – Ukraine (21. Juni): 1,6 Millionen Zuseher (55 Prozent)

3. Österreich – Niederlande (17. Juni): 1,5 Millionen Zuseher (55 Prozent)

4. Österreich – Nordmazedonien (13. Juni): 1,5 Millionen Zuseher (51 Prozent)