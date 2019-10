Zwei Männer treten zum verbalen Ping-Pong an

Es ist ein dichtes Kammerspiel, geschrieben von Éric-Emmanuel Schmitt, 1996 in Paris uraufgeführt: Das Zweipersonenstück "Enigma" zeigt zwei unterschiedliche Männertypen, die in ungewöhnlicher Situation aufeinandertreffen. Wieso der in Isolation auf der Insel lebende Literaturnobelpreisträger Abel Znorko gerade den Journalisten Erik Larsen empfängt, um mit ihm über sein neuestes Buch, den Briefwechsel zwischen zwei Liebenden, zu reden, bleibt lange ein Rätsel, eben ein "Enigma".

Rudi Mühllehner ist der arrogante, zynische Znorko, der von seinem eigenen Genie überzeugt ist. Tom Büning ist der schüchterne Erik, die Sanftmut in Person. Wie im Verlauf der rund zwei Stunden Aufführungsdauer – Premiere war am Mittwochabend in der Tribüne Linz – der eine zu Größe anwächst und die Fassade des anderen immer mehr bröckelt, ist tolle Schauspielkunst. Cornelia Metschitzer inszeniert dieses verbale Ping-Pong der beiden Darsteller mit gutem Gefühl für Timing und Schauplatzwechsel, um keine Minute Langeweile in diesem Textmonster aufkommen zu lassen. Dazu tragen auch stimmige Videos und die Musik bei: Dabei vor allem die "Enigma"-Variationen von Edward Elgar, Variationen um ein Hauptthema, das titelgebend auch für den Dialog der beiden Männer steht und eine rätselhafte Frau. Es bleibt spannend bis zum überraschenden Ende!

Fazit: Spannend aufgebauter, gut gespielter Kammerspielkrimi.