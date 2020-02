Zwei komische Schwestern zum Zerkugeln

Alles beginnt mit einem Klarinettenkonzert. Nicole musiziert virtuos vor sich hin, Birgit hört aufmerksam zu – bis sie trocken kommentiert: "Dieses Instrument ist so was von scheußlich." Und fügt hinzu: "Klarinettenspieler schauen genau so aus, wie sie klingen."

Gegenseitige Beschimpfungen: Das ist das eine Markenzeichen der Zwillingsschwestern Radeschnig, die am Freitag im Linzer Posthof mit ihrem neuen Programm "Doppelklick" zu Gast waren. Und doch waren das nicht die besten Momente des Abends. Vor allem zu Beginn wirkten die Zwillingsschwestern noch hölzern und irgendwie unsicher.

Das änderte sich allerdings, je länger der Abend dauerte und sie ihre zweite Trumpfkarte ausspielten: den perfekt aufeinander abgestimmten Verdoppelungseffekt, den so nur die beiden beherrschen. So entwickelten sie aus nicht weniger als vier Wörtern/Silben ein ganzes Lied, indem sich die beiden immer wieder im Echo wiederholten. Dazu herrlich grimmige Grimassen – und der Saal lachte. Hinreißend komisch auch die Radeschnig-Version der Bundeshymne oder Birgit als Sprachassistent Bernd. Einer der Höhepunkte des Abends war ein Lied, bei dem Nicole auf dem Boden liegend ein Loop-Gerät imitierte. Dabei musste sie eine zuvor von Birgit vorgegebene Zeile jedes Mal dann singen, wenn die vor ihr stehende Schwester mit dem Fuß eine bestimmte Körperstelle berührte. Fehlerloses Timing, irre Melodien und perfekte Harmonie – und das Publikum lachte Tränen.

Fazit: Nach einem hölzernen Start entwickelte sich der Abend zum furiosen Ping-Pong-Spiel zwischen den perfekt harmonierenden Schwestern. Zum Zerkugeln!

Kabarett: Geschwister Radeschnig mit "Doppelklick", 31. Jänner, Posthof Linz

Artikel von Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben h.schorn@nachrichten.at