Zwei Klimaaktivisten als Ausstellungsmacher

Kunstwerke anschütten oder sich an Bilder kleben? Das ist in Oberösterreich offenbar nicht nötig. Alfred Weidinger, Chef der Landes-Kultur-GmbH, überlässt zwei Klimaaktivisten einen Teil seiner Ausstellungsfläche, damit sie ihre Anliegen vorstellen können. So wurde just gestern, als in der Früh Klimakleber den Römerbergtunnel und die A7-Ausfahrt Prinz-Eugen-Straße blockierten und lange Staus auslösten, im Glaskubus am OK-Platz die Schau „There Is No Culture On A Dead Planet“ eröffnet.



Die Idee kam von der Mühlviertler Radiologietechnolgin Sandra Weilnböck. Die stellvertretende Obfrau der Klima-Allianz wollte in einem Gespräch mit Weidinger Möglichkeiten ausloten, wie das Klimathema im Museum platziert werden könnte – und hatte nach dem Gespräch gleich eine ganze Ausstellung in der Tasche. Darin will sie mit ihrem Klima-Allianz-Kollegen Hannes Hohensinner aus Enns erklären, was Klimaaktivismus bedeutet, und Vorurteile abbauen: „Es ist mehr als Klimakleben. Es bedeutet etwa, Petitionen zu schreiben und Gespräche mit Politikern zu führen“, sagt die Mutter dreier Kinder, die ihre Klimaarbeit wie fast alle ehrenamtlich leistet. Für dieses Ziel müssten alle demokratischen Mittel ausgenutzt werden, sagt der Lehrer Hohensinner: „Wir müssen zivilgesellschaftlichen Druck aufbauen, damit Politiker auch unliebsame Entscheidungen treffen können.“



So widmet sich die Ausstellung zum Beispiel dem zivilen Ungehorsam. „Ihn gibt es seit der Antike. Viele Errungenschaften, etwa das Frauenwahlrecht, wurden durch zivilen Ungehorsam erreicht“, sagt Sandra Weilnböck. „Deswegen braucht es Aktionismus.“ Zu sehen gibt es Transparente und Fotos von Demonstrationen, außerdem Karikaturen und Kinderzeichnungen, die sich mit Klimaschutz auseinandersetzen. Mit einem „ökologischen Handabdruck“ sollen die Besucher animiert werden, selbst aktiv zu werden.



Vorgestellt werden auch zahlreiche Aktivisten, die in Steckbriefen erzählen, warum sie sich für das Klima einsetzen, von der Ärztin bis zum Softwareentwickler. Hohensinner: „Wir wollen zeigen, wie breit unsere Bewegung ist.“



Die Ausstellung „There Is No Culture On A Dead Planet“ ist bis 24. September (Mo–Fr 10–19, Sa 10–17 Uhr) im Glaskubus am OK-Platz in Linz zu sehen. Eintritt frei

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn